Para obtener un rendimiento óptimo de deslizamiento y corte, le aconsejamos que sustituya la lámina cada 12 meses* o cuando ya no proporcione los resultados de afeitado o recorte esperados. Sustituya siempre la lámina por una lámina original de Philips.



La vida útil exacta de la lámina puede variar en función del uso. Al igual que una cuchilla manual, la lámina se desgasta con el tiempo, lo que puede afectar al rendimiento y aumentar la sensación de tirón durante el afeitado y el recorte. Puede que desee sustituir la lámina antes o después de lo indicado, dependiendo de su grado de satisfacción con el rendimiento de esta.

