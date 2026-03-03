¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?
En Philips, nos comprometemos a reducir los residuos plásticos. Como parte de nuestras iniciativas medioambientales, algunos productos de Philips ya no incluyen un adaptador de corriente USB. Aunque pueda parecer inapropiado, le aseguramos que se debe a que la mayoría de los consumidores ya cuentan con uno o varios adaptadores USB de pared.
Seguiremos suministrando cables de carga USB con los productos que se puedan utilizar con un adaptador de corriente USB.
A continuación, encontrará más información sobre el adaptador de corriente que puede utilizar con su producto de Philips.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:MG5940/15 , MG5920/15 , QP1424/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›