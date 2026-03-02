¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?

Las afeitadoras lavables tienen un grifo impreso en la parte posterior del mango o en el manual de usuario.

Las afeitadoras lavables que tienen el grifo impreso se pueden lavar con agua, pero esto no significa que se puedan utilizar para cortar o recortar el vello en la ducha o el baño.

Para limpiar estos aparatos, retire los accesorios y la unidad de corte, y limpie la zona que hay debajo con agua. No utilice agua jabonosa ni ningún detergente, ya que esto puede eliminar la grasa protectora en la unidad de corte y afectar a su rendimiento. Limpie y seque los accesorios por separado antes de volver a conectarlos a la afeitadora corporal. No sumerja nunca el aparato en agua.