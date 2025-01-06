Términos de búsqueda

    Epilator Series 2000 Depiladora con cable

    BRE228/00

    Suave y delicada

    Descubra una depilación duradera que es delicada con su piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.

    Epilator Series 2000 Depiladora con cable

    Suave y delicada

    Delicada con usted y su piel

    Para las piernas
    Hasta 4 semanas de suavidad

    Hasta 4 semanas de suavidad

    Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.

    Una depilación ultrafácil

    Una depilación ultrafácil

    Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.

    Suavidad sostenible

    Suavidad sostenible

    Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.

    Un comienzo perfecto

    Un comienzo perfecto

    La suavidad comienza aquí. Enchúfela, depílese y listo. Depile ambas piernas en solo 10 minutos.

    Depílese cuando y donde sea

    Depílese cuando y donde sea

    Nuestra depiladora cabe en la mano y tiene un mango antideslizante que la hace fácil de usar y atractiva tanto al guardarla como al viajar con ella.

    Especificaciones técnicas

    Accesorios

      Cepillo de limpieza

    Diseño

      Asa
      Agarre antideslizante

    Características

      Con cable
      1 ajuste de velocidad

    Servicio

      2 años de garantía

    Facilidad de uso

      Cabezal de depilación lavable

    Rendimiento

      Sistema de depilación
      Sistema de depilación eficaz

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    Cepillo de limpieza
    El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.
