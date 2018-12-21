Un kit de inicio perfecto

La suavidad comienza aquí. Recorte previamente los vellos más largos con el peine-guía para una mayor comodidad de la piel. Depile las áreas deseadas y coloque el cabezal masajeador hasta que oiga un clic para obtener una sensación de depilación más suave. Use el cabezal de afeitado para retoques y, luego, cuando esté en movimiento, ponga la depiladora en la funda.