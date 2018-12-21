Otros elementos de la caja
- Cabezal masajeador
- Cabezal de afeitado con peine-guía
- Cabezal perfilador para la zona del bikini con peine-guía
- Bolsa
- Cepillo de limpieza
BRE257/00
Suave y delicada
Descubra una depilación duradera que es delicada con su piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.Más información
Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.
Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.
Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.
El cabezal masajeador es perfecto para que los principiantes se acostumbren a la depilación y está diseñado para aliviar la sensación de depilación.
La luz LED está aquí para ayudarlo a detectar incluso los vellos más finos y evitar que se escapen.
Personalice la depilación con los dos ajustes de velocidad para un mayor control sobre la velocidad e intensidad de su depilación. Depile ambas piernas en solo 10 minutos.
La suavidad comienza aquí. Recorte previamente los vellos más largos con el peine-guía para una mayor comodidad de la piel. Depile las áreas deseadas y coloque el cabezal masajeador hasta que oiga un clic para obtener una sensación de depilación más suave. Use el cabezal de afeitado para retoques y, luego, cuando esté en movimiento, ponga la depiladora en la funda.
Nuestra depiladora cabe en la mano y tiene un mango antideslizante que la hace fácil de usar y atractiva tanto al guardarla como al viajar con ella.
Dele la bienvenida a una confianza con suavidad usando nuestro cabezal perfilador para la zona del bikini, diseñado para las áreas más íntimas.
Retoque cualquier parte del cuerpo y de la forma que quiera con el cabezal de la afeitadora.
