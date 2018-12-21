Términos de búsqueda

    Depiladora Series 4000 Depiladora con cable

    BRE257/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Descubra una depilación duradera que es delicada con su piel y brinda suavidad por hasta 28 días. Sabemos que la depilación puede ser aterradora, pero se vuelve menos dolorosa con el uso regular*.

    Delicada con usted y su piel

    • Para el cuerpo y el área del bikini
    • Con luz LED
    • +4 accesorios
    • Depile, afeite y recorte
    Hasta 4 semanas de suavidad

    Disfrute de la sensación de una piel que permanece suave. Con esta depiladora, olvídese de las rutinas de depilación por hasta 4 semanas.

    Una depilación ultrafácil

    Disfrute de una solución fácil y supersuave en casa con esta linda depiladora. Captura vellos cortos como lo hace la cera, sin la molestia de tener que ir al salón o causar un desorden. De verdad.

    Suavidad sostenible

    Una compra única con empaque a base de papel, sin baterías y un mango hecho de materiales un 50 % reciclados: el objetivo de esta depiladora es tener un impacto ambiental mínimo.

    Depilación más relajada con el cabezal masajeador

    El cabezal masajeador es perfecto para que los principiantes se acostumbren a la depilación y está diseñado para aliviar la sensación de depilación.

    Capture todo el vello

    La luz LED está aquí para ayudarlo a detectar incluso los vellos más finos y evitar que se escapen.

    Ajustable a su nivel de comodidad

    Personalice la depilación con los dos ajustes de velocidad para un mayor control sobre la velocidad e intensidad de su depilación. Depile ambas piernas en solo 10 minutos.

    Un kit de inicio perfecto

    La suavidad comienza aquí. Recorte previamente los vellos más largos con el peine-guía para una mayor comodidad de la piel. Depile las áreas deseadas y coloque el cabezal masajeador hasta que oiga un clic para obtener una sensación de depilación más suave. Use el cabezal de afeitado para retoques y, luego, cuando esté en movimiento, ponga la depiladora en la funda.

    Depílese cuando y donde sea

    Nuestra depiladora cabe en la mano y tiene un mango antideslizante que la hace fácil de usar y atractiva tanto al guardarla como al viajar con ella.

    Cabezal perfilador para la zona del bikini de las áreas íntimas

    Dele la bienvenida a una confianza con suavidad usando nuestro cabezal perfilador para la zona del bikini, diseñado para las áreas más íntimas.

    Retoque las axilas con la afeitadora

    Retoque cualquier parte del cuerpo y de la forma que quiera con el cabezal de la afeitadora.

    Especificaciones técnicas

    • Accesorios

      Bolsa
      Cepillo de limpieza
      Cabezal masajeador
      Cabezal de afeitado con peine-guía
      Cabezal perfilador para la zona del bikini con peine-guía

    • Diseño

      Asa
      Agarre antideslizante

    • Características

      2 velocidades
      Con cable

    • Servicio

      2 años de garantía

    • Facilidad de uso

      Cabezal de depilación lavable
      Luz LED

    • Rendimiento

      Sistema de depilación
      Sistema de depilación eficaz

    Contenido de la caja

    Otros elementos de la caja

    • Cabezal masajeador
    • Cabezal de afeitado con peine-guía
    • Cabezal perfilador para la zona del bikini con peine-guía
    • Bolsa
    • Cepillo de limpieza
    • El 87% está de acuerdo, iHUT Países Bajos, n=28, 2024.
