    All-in-One_Trimmer& Multigroom Peine-guía recortador de 16 mm

    CP0880

    Peine recortador para su Multigroom

    Este peine recortador es para su Multigroom y le permite cortar y peinar su cabello como más le guste. Precisión garantizada para el estilo que quiere.

    All-in-One_Trimmer& Multigroom Peine-guía recortador de 16 mm
CP0880

    Peine recortador para su Multigroom

    • Negro
    • Medida: 16 mm

    Renueve fácilmente su producto con piezas originales de Philips.

    De vez en cuando, es necesario renovar sus productos, pero nunca fue tan fácil como con las piezas de repuesto para renovar sus productos. Todo esto con garantía de calidad Philips.

    Especificaciones técnicas

    • Partes reemplazables

      Adecuado para los tipos de producto:
      • MG5750, MG5920, MG5940, MG5950, MG7710
      • MG7715, MG7720, MG7730, MG7736, MG7770
      • MG7920
    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

