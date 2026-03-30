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  • La forma más natural de alimentar con biberón
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Descontinuado

Philips AventSet de regalo Natural

SCD289/01

La forma más natural de alimentar con biberón
El set de regalo Philips Avent Natural incluye un biberón Natural transparente de 125 ml, un biberón Natural decorado de 260 ml y dos chupetes decorados con animales a juego.
Ver todos los beneficios

Fácil de combinar con la lactancia materna

La forma más natural de alimentar con biberón

  • Biberones, chupetes

  • 260 ml

  • 125 ml

  • Tetina con forma natural

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y biberón del bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que se contraiga

Los pétalos en el interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin deformarla. Su bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y satisfactoria.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior del biberón y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE