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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF036/27

5
| (45) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con una suave tetina estriada, que evita la contracción de esta, está diseñado para bebés. La comodidad de los pétalos y la forma natural de la tetina permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 2 biberones

  • 11 oz/330 ml

  • Tetina de flujo rápido

  • 6m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Silicona suave y tersa para las distintas necesidades del bebé

La tetina suave y resistente a mordiscos se ha diseñado para las cambiantes necesidades de los bebés.

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Un diseño de tetina flexible y estriado que evita la contracción de esta

Los pétalos y las rugosidades del interior de la tetina permiten una mayor flexibilidad sin que se contraiga para brindar una alimentación ininterrumpida.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

45

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

25/06/2020

Chile

Chile

Mamadera

Los productos avent son excelentes, los recomiendo al 100%.

Ventajas

Excelente

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF036/17 Mamadera Natural para bebés

22/06/2020

Chile

Chile

Buen producto fácil limpieza

Me gusta en especial este biberón para mi hijo que ya toma más cantidad de leche, el tete lo acepto bien, es de fácil limpieza, muy buen producto.

Ventajas

Cantida ml

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF037/17 Biberón Natural

21/06/2020

Chile

Chile

Facil de lavar

Me encanta la mamadera avent natural, por su tetina en forma de pezon, es facil para que los bebes la tomen, se adapta facilmente, facil de lavar, su bica ancha facilita al momento de agregar la leche en polvo... simplemente me encanta

Ventajas

Si

Esta reseña se realizó para SCF036/27 Biberón Natural

Esta reseña se realizó para SCF036/27 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE