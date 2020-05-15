Términos de búsqueda

    Philips Avent Advanced Calentador de biberones rápido

    SCF355/07

    Calentamiento rápido y uniforme

    Durante la próxima comida de su bebé, caliente de manera delicada la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar puntos calientes. Es fácil de operar, cuenta con un práctico ajuste para descongelar y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.

    Philips Avent Advanced Calentador de biberones rápido

    Calentamiento rápido y uniforme

    Calienta de manera uniforme en solo 3 minutos

    • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
    • Se calienta rápidamente
    • Descongelación suave
    • Función de conservación del calor
    Calienta biberones en 3 minutos

    Calienta biberones en 3 minutos

    El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.

    Calienta de forma rápida y uniforme

    Calienta de forma rápida y uniforme

    El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.

    Función para descongelar biberones con cuidado

    Función para descongelar biberones con cuidado

    El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración de líquidos para descongelar leche o comida para bebés.

    Adecuado para leche y comida de bebés

    Adecuado para leche y comida de bebés

    Además de los biberones, también puede utilizar el calentador de biberones para calentar la comida de forma uniforme y cuidadosa.

    Compatible con los biberones Philips Avent y las marcas más comunes

    Compatible con los biberones Philips Avent y las marcas más comunes

    El calentador de biberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar los biberones y recipientes para comida del bebé con comodidad.

    Fácil de usar con la guía de calentamiento útil

    Fácil de usar con la guía de calentamiento útil

    Simplemente gire la perilla para encender el calentador de biberones y seleccione el modo de calentamiento. El calentador de biberones incluye una tabla de referencia útil de calentamiento para que pueda preparar el tiempo que tardará en calentar con facilidad.

    Mantenga la leche caliente

    Mantenga la leche caliente

    La leche o la comida del bebé se calienta a un ritmo lento, se mantendrá caliente a la temperatura adecuada y estará lista cuando la necesite.

    Fabricado en una solo pieza para lograr una limpieza fácil

    Fabricado en una solo pieza para lograr una limpieza fácil

    Diseñado con una sola pieza para facilitar la limpieza y disfrutar de más tiempo con su pequeño.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones técnicas

      Voltaje
      ~220 V, 50 Hz
      Consumo de energía
      275  W
      Consumo de energía (modo apagado)
      <0,3 W (el período alcanza el modo de apagado automático: <1 min)

    • Peso y dimensiones

      Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)
      160,4 × 139,9 ×148,55  mm
      Dimensiones del paquete para venta (ancho x alto x profundo)
      175 × 185 ×160  mm

    • País de origen

      Diseñado en
      Europa
      Producido en
      China

    • Qué se incluye

      Calentador de biberones
      1  piezas

    • Especificaciones del empaque

      Empaque de papel**

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    • Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
    • Las bolsas para leche materna Philips Avent y los biberones de 60 ml/2 oz no se pueden utilizar en este calentador de biberones.
    • * Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

