SCF355/07
Calentamiento rápido y uniforme
Durante la próxima comida de su bebé, caliente de manera delicada la leche o la comida en 3 minutos. Se calienta de forma gradual y continua para evitar puntos calientes. Es fácil de operar, cuenta con un práctico ajuste para descongelar y también se puede utilizar para calentar la comida del bebé.Más información
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
El calentador de biberones calienta 150 ml/5 oz de leche en solo 3 minutos*.
El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Con la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.
El calentador de biberones cuenta con una configuración práctica para descongelar. Es más seguro que descongelar en el microondas y más cómodo que utilizar agua. Solo seleccione la configuración de líquidos para descongelar leche o comida para bebés.
Además de los biberones, también puede utilizar el calentador de biberones para calentar la comida de forma uniforme y cuidadosa.
El calentador de biberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent*. Utilícelo para calentar los biberones y recipientes para comida del bebé con comodidad.
Simplemente gire la perilla para encender el calentador de biberones y seleccione el modo de calentamiento. El calentador de biberones incluye una tabla de referencia útil de calentamiento para que pueda preparar el tiempo que tardará en calentar con facilidad.
La leche o la comida del bebé se calienta a un ritmo lento, se mantendrá caliente a la temperatura adecuada y estará lista cuando la necesite.
Diseñado con una sola pieza para facilitar la limpieza y disfrutar de más tiempo con su pequeño.
