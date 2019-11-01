Términos de búsqueda

  • Calentamiento inteligente y fácil Calentamiento inteligente y fácil Calentamiento inteligente y fácil

    Philips Avent Premium Calentador de biberones rápido

    SCF358/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones
    1 premio

    Calentamiento inteligente y fácil

    Prepare los alimentos calientes en minutos con un calentador de biberones que controla la temperatura por usted. El sensor inteligente de control de temperatura ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calentador realice su trabajo de forma rápida y uniforme.

    Más información

    Philips Avent Premium Calentador de biberones rápido

    Productos similares

    Ver todos los Calentadores de biberones

    Calentamiento inteligente y fácil

    Ya no es necesario que adivine la temperatura cuando prepare los alimentos

    • Calienta de manera uniforme, sin puntos más calientes que otros
    • Modo de calentamiento y descongelamiento rápido
    • Adecuado para leche y comida de bebés
    El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

    El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

    Ajuste el volumen de la leche, pulse iniciar y deje que el control de temperatura inteligente se encargue del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche y la calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene ahí durante 60 minutos.

    Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

    Función para descongelar leche y recipientes de comida para bebés congelados

    ¿Le gusta mantener el congelador abastecido con alimentos adicionales? El calentador de biberones descongela rápidamente la leche y los recipientes de comida para bebés.

    Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

    Calienta los recipientes de comida para bebés y la leche

    Cuando su pequeño esté listo para graduarse a los alimentos sólidos, el calentador de biberones también descongela y calienta recipientes de comida para bebés.

    Fácil de limpiar

    Fácil de limpiar

    Diseñado con una sola pieza para facilitar la limpieza y disfrutar de más tiempo con su pequeño.

    Mantiene la leche caliente por hasta 60 minutos y se apaga automáticamente.

    Mantiene la leche caliente por hasta 60 minutos y se apaga automáticamente.

    Nuestro calentador de biberones mantiene la leche caliente por hasta 60 minutos, en caso de que necesite más flexibilidad con respecto a la hora de comer. Luego, se apaga automáticamente, lo que le da tranquilidad.

    Compatible con la mayoría de las marcas líderes de biberones y potes de comida para bebés

    Compatible con la mayoría de las marcas líderes de biberones y potes de comida para bebés

    Diseñado para adaptarse a los biberones Philips Avent favoritos de su bebé y a las marcas más destacadas de biberones y potes de comida para bebés.

    Especificaciones técnicas

    • Especificaciones técnicas

      Consumo de energía (modo de espera)
      <0,3 W (el período alcanza el modo de espera automático: <1 min)
      Consumo de energía
      400  W
      Voltaje (S_0000156)
      • 220-240 V ~ 50-60 Hz
      • 120-127 V ~ 50-60 Hz (EE. UU., Canadá, México)
      • 110 V ~ 60 Hz (Taiwán)
      • 220 V ~ 50 Hz (China)

    • Peso y dimensiones

      Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)
      160,4 × 139,9 ×148,55  mm
      Dimensiones del paquete para venta (ancho x alto x profundo)
      175 × 185 ×160  mm

    • País de origen

      Diseñado en
      Europa
      Producido en
      China

    • Qué se incluye

      Calentador de biberones
      1  piezas

    • Especificaciones del empaque

      Empaque de papel*

    Badge-D2C

    Obtener asistencia sobre este producto

    Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

    Productos recomendados

    Productos consultados recientemente

    Premios

    Opiniones

    Sé el primero en opinar sobre este artículo

    • Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C/72 °F en un biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
    • * Puede recibir el empaque antiguo o el nuevo empaque de papel durante el período de transición
    Registrar

    Suscríbete a nuestro boletín

    Descubrir

    MyPhilips

    Regístrate para disfrutar de
    ventajas exclusivas

    Suscríbete a nuestro boletín

    Promociones y cupones exclusivos

    Lanzamientos de productos

    Recomendaciones y tips

    *
    Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
    ¿Qué significa?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

    Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.