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  • Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
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Descontinuado

Philips AventBiberón Classic+

SCF560/00

4.9
| (30) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*
Nuestra confiable gama Classic se ha mejorado para proporcionar una experiencia de alimentación aún más agradable. Ahora, el sistema anticólicos ,clínicamente comprobado, está integrado en la tetina, lo que hace el que el biberón sea muy fácil de limpiar y armar.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Fácil de limpiar para mantener una higiene perfecta

Clínicamente comprobado que reduce los cólicos y los malestares*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina para recién nacidos

  • 0m+

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

Sistema anticólicos demostrado para reducir los cólicos*

A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.

Se reduce el malestar, especialmente por la noche

Se reduce el malestar, especialmente por la noche

El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**

Antigoteo para una alimentación agradable

El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

30

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

22/06/2020

Chile

Chile

Me encanto

Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien

Ventajas

Comodo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos

13/06/2020

Chile

Chile

El mejor invento

Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers

11/03/2020

Chile

Chile

Excelente

Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.

Ventajas

Excelente complemento

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.