Descontinuado
1 biberón
125 ml
Tetina para recién nacidos
0m+
A diferencia de otros biberones, el sistema anticólicos demostrado clínicamente ahora se integra en la tetina, lo que facilita el montaje correcto del biberón. Mientras el bebé se alimenta, la exclusiva válvula de la tetina se abre para permitir que el aire entre en el biberón en lugar de la pancita del bebé.
El sueño y la nutrición son vitales para la salud y la felicidad del bebé. Se llevó a cabo un ensayo clínico aleatorio para determinar si el diseño de los biberones influía en el “comportamiento de los bebés”. Los biberones Classic de Philips Avent demostraron una reducción significativa en la irritabilidad de alrededor de 28 minutos por día, en comparación con el biberón de comparador (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Estos resultados se notaron en especial durante la noche.**
El nuevo biberón Classic+ se diseñó para evitar el goteo durante la alimentación y disfrutar de una experiencia realmente agradable.
4.9
de 5
30
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
22/06/2020
Chile
Me encanto
Mi hija tomó mamadera sin ningún problema con este tipo de chupete. No derrama la leche y después de intentar con otro modelo este nos funciono muy bien
Ventajas
Comodo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Mamadera anticólicos avent SCF810/17 Mamadera anticólicos
Sakura1301
13/06/2020
Chile
El mejor invento
Lo más práctico en contenedores, sin necesidad de pasarlo a otra mamadera, sino directamente se calienta y pone el chupete. Es muy practico para las mamás que somos lecheras jajaja. Los usare nuevamente con mi pequeño bebé que está por nacer. Gracias por tanto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF680/04 Avent Breast Milk Containers
Jenny1211
11/03/2020
Chile
Excelente
Excelente para la primera etapa de mi bebe, es ideal para la cantidad de onzas que mi príncipe necesita.
Ventajas
Excelente complemento
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF810/27 Biberón anticólicos
Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.
A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraban una tendencia a padecer menos cólicos que los bebés alimentados con biberones convencionales. A las 2 semanas de edad, los bebés alimentados con los biberones Philips Avent mostraron menos irritabilidad que los bebés alimentados con otros biberones.