No obtengo los resultados esperados con Philips Lumea

Philips Lumea no es apta para todos los usuarios. Consulta las tablas de tono de piel y color del vello en el manual de usuario (también disponible en línea) y lee atentamente las instrucciones importantes de seguridad para averiguar si Lumea es la mejor opción para ti.

Colores de vello corporal inadecuados: El tratamiento con Lumea no es eficaz si se tiene vello rubio claro, gris, pelirrojo o blanco, ya que el vello de estos colores no absorbe suficiente luz.

Tonos de piel inadecuados: No utilices Lumea si tu tono de piel está entre moreno oscuro y oscuro, ya que estos tonos de piel absorben la luz más fácilmente, lo que puede provocar dolor, enrojecimiento de la piel o quemaduras.

Nota: El color del vello y el tono de la piel pueden variar según la parte del cuerpo. Aunque una zona del cuerpo pueda no ser adecuada para el tratamiento con Lumea, puede que otra sí lo sea debido a que tiene otro tono de piel o color de vello corporal.