No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
Consulte la siguiente información si no encuentra el adaptador o cargador USB para su dispositivo Philips.
Esta información hace referencia al adaptador HQ87 para conectar un cable de carga USB-A a una toma de corriente. Es relevante para los dispositivos de afeitado, arreglo personal y belleza de Philips que incluyen un cable de carga USB (incluidas afeitadoras y cuchillas, OneBlade, afeitadoras femeninas y recortadores todo en uno).
La disponibilidad varía entre ubicaciones, así que elija la sección correcta para su país.
Si vive en Estados Unidos, haga clic aquí para solicitar un adaptador. Tenga en cuenta que tendrá que introducir el número de modelo completo (incluidos los dígitos tras la barra). Lo encontrará en el embalaje o en el recibo/factura del producto.
Si vive en Canadá, llámenos para solicitar un adaptador. Indique que necesita un adaptador USB HQ87 para su producto.
Si vive en Europa, Asia, África, América (excepto EE. UU. y Canadá) u Oceanía, haga clic aquí y busque "HQ87" o "Adaptador USB de pared" en la barra de búsqueda de la parte superior de la página. Tenga en cuenta que la barra de búsqueda situada en la parte superior de esta página está optimizada para localizar información de asistencia sobre productos. Por lo tanto, es importante hacer clic en el enlace proporcionado y utilizar la función de búsqueda en la nueva página, no en esta.
Tenga en cuenta también que el adaptador puede tener nombres de producto y números de modelo diferentes en las distintas versiones del sitio web de Philips (por ejemplo, "adaptador de corriente para la UE" o "CP1607/01"). Compruebe la descripción del producto y, si se menciona "HQ87", es el adaptador correcto para su producto.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:S1151/00 , MG5920/15 , MG5940/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›