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  • Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación

    Signage Solutions Pantalla H-Line

    75BDL4003H/02

    Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación

    Mantenga la visibilidad de día y de noche con las pantallas H-Line de Philips de gran brillo. La sorprendente claridad y contraste hacen que esta sea la solución perfecta para mostrar contenido atractivo en ventanas y ubicaciones con más luz. Desde aeropuertos hasta centros comerciales y mucho más.

    Signage Solutions Pantalla H-Line

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    Visibilidad nítida en todas las condiciones de iluminación

    Pantalla 24/7 de alto brillo

    • 75"
    • 3000 cd/m²
    • Ultra-HD
    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    CMND & Create. Desarrolla y lanza tu propio contenido

    Toma el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante “arrastrar y soltar” facilita la publicación de contenidos, ya sea una tabla con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrados te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en muy poco tiempo.

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    La ranura OPS permite la integración de una PC sin cableado

    Integre una PC de potencia completa o un módulo CRD50 con Android directamente en su pantalla profesional Philips. La ranura OPS contiene todas las conexiones que necesita para ejecutar su solución de ingreso en ranura, incluida una alimentación.

    FailOver. Asegúrese de que la pantalla nunca quede en blanco

    Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente el contenido de respaldo en pantalla en el caso poco probable de una falla del reproductor multimedia. Simplemente seleccione una conexión de entrada principal y una conexión a FailOver, y estará listo para recibir la protección instantánea del contenido.

    Agregue la potencia de procesamiento de Android con un módulo CRD50 opcional

    Integre un sistema en chip (SoC) Android en su pantalla profesional Philips. El módulo CRD50 opcional es un dispositivo OPS que activa la potencia de procesamiento de Android sin necesidad de cables. Simplemente deslice en la ranura OPS, que contiene todas las conexiones necesarias para ejecutar el módulo (incluida la alimentación).

    Diseñado para condiciones extremas

    Manejo térmico mejorado, paneles de cristal líquido de alta Tni y sensores térmicos integrados para hacer frente a altas temperaturas ambiente. El brillo de la pantalla llega hasta 2500 cd/m² para condiciones de iluminación ambiental elevada. Polarizador de pantalla compatible con lentes de sol polarizados para mejorar la visibilidad del contenido.

    Señalización urbana con brillo ultraalto

    Las pantallas digitales orientadas a las calles con alto brillo impulsan la atención en cualquier condición de iluminación, lo que aumenta la exposición de la tienda y atrae a los clientes. Brillo espectacular de hasta 3000 cd/m² que garantiza una alta visibilidad y una calidad de imagen pura, incluso en condiciones de luz ambiental extremas.

    Especificaciones técnicas

    • Imagen/pantalla

      Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
      189.3  cm
      Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
      74.5  pulgadas
      Relación de aspecto
      16:9
      Resolución de pantalla
      3840 x 2160
      Tamaño del píxel
      0.429 x 0.429 mm
      Resolución óptima
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Brillo
      3000  cd/m²
      Colores de la pantalla
      1070 millones
      Relación de contraste (típica)
      1200:1
      Relación de contraste dinámico
      500.000:1
      Tiempo de respuesta (típico)
      8  ms
      Ángulo de visión (horizontal)
      178  grado
      Ángulo de visión (vertical)
      178  grado
      Mejora de la imagen
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Escaneo progresivo
      • Realce de contraste dinámico
      Tecnología de panel
      IPS

    • Conectividad

      Salida de audio
      Conector de 3,5 mm
      Entrada de video
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-I (digital + analógico) 1x
      • HDMI 2.0 (x3)
      Entrada de audio
      Conector de 3,5 mm
      Otras conexiones
      • OPS
      • USB 2.0 (x2)
      Salida de video
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Control externo
      • Conector IR (entrada/salida) de 3,5 mm
      • RJ45
      • Conector de 2,5 mm RS232C (entrada/salida)

    • Comodidad

      Ubicación
      • Horizontal (24/7)
      • Vertical (24/7)
      Funciones de protección de pantalla
      Desviación de píxeles, brillo bajo
      Control del teclado
      • Oculto
      • Bloqueable
      Señal del control remoto
      Bloqueable
      Bucle transversal de señal
      • DisplayPort
      • RS232
      • HDMI
      • Bucle transversal IR
      Facilidad de instalación
      • Manijas de transporte
      • Inserto inteligente
      Funciones de bajo consumo
      Potencia inteligente
      Red controlable
      • RS232
      • LAN (RJ45)

    • Sonido

      Altavoces integrados
      2 x 10 W RMS

    • Potencia eléctrica

      Red eléctrica
      100 ~ 240 VCA, 50 ~ 60 Hz
      Consumo (típico)
      510  W
      Consumo (máx.)
      790
      Consumo de energía en modo de espera
      <0,5 W

    • Resolución de pantalla compatible

      Formatos de computadora
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      Formatos de video
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensiones

      Ancho establecido
      1688,2  mm
      Peso del producto
      54,1  kg
      Altura establecida
      966,6  mm
      Profundidad establecida
      111,1  mm
      Ancho establecido (en pulgadas)
      66,46  pulgadas
      Altura establecida (pulgadas)
      38.06  pulgadas
      Montaje en pared
      600 x 400 mm, M8
      Profundidad establecida (en pulgadas)
      4.37  pulgadas
      Ancho del bisel
      18,8 (bisel uniforme)
      Peso del producto (libras)
      119,27  lb
      Ancho del inserto inteligente
      180  mm
      Altura del inserto inteligente
      300  mm

    • Condiciones de funcionamiento

      Altitud
      0 ~ 3000 m
      Margen de temperaturas (funcionamiento)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50,000  hora(s)
      Humedad relativa
      20 ~ 80  %
      Margen de temperaturas (almacenamiento)
      -20 ~ 60  °C
      Advertencia
      No opere bajo la luz solar directa sin medidas de protección adicionales.

    • Aplicaciones multimedia

      Reproducción de video USB
      • AVI
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TTS
      • VOB
      Imagen de reproducción USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG

    • Accesorios

      Accesorios incluidos
      • Kit de alineación de bordes
      • Logotipo de Philips (x1)
      • Cable RS232 en conexión tipo Daisy
      • Abrazadera de alambre (x3)
      • Cubierta del interruptor de CA y tornillo x1
      • Cubierta y tornillos USB
      • Cable de alimentación de CA
      • Cable HDMI
      • Cable del sensor IR (1,8 m) (x1)
      • Kit de bastidor abierto
      • Guía de inicio rápido (x1)
      • Control remoto y baterías AAA
      • Cable RS232

    • Varios

      Idiomas de visualización en pantalla
      • Árabe
      • Español
      • Francés
      • Alemán
      • Italiano
      • Japonés
      • Polaco
      • Portugués
      • Ruso
      • Español
      • Chino simplificado
      • Turco
      • Chino tradicional
      Garantía
      Garantía de 3 años
      Aprobaciones regulatorias
      • CE
      • CB
      • EAC
      • UL

    Badge-D2C

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    • En el caso de las instalaciones que podrían estar expuestas a la luz solar directa, se recomienda consultar las instrucciones de uso y el folleto de advertencia.
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