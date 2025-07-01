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Módulo OPS Philips CRD52
Lleve la potencia del SoC de Android a las pantallas de Philips con el módulo CRD52. Cuando lo desliza en la ranura OPS de la pantalla, ofrece el rendimiento y la flexibilidad increíbles de Android, con la oportunidad de agregar la administración de dispositivos remota de Philips Wave y mucho más.
Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Incorpora la mundialmente reconocida confiabilidad de Android 14. Este sistema en chip (SoC, System on Chip) Plug & Play optimizado para aplicaciones nativas de Android le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de usar un reproductor multimedia externo.
El programador integrado de SoC de Android facilita el inicio de aplicaciones y contenido según la hora del día. Puede reproducir contenido desde dispositivos USB, la memoria interna o la red local.
Un explorador HTML5 integrado le permite reproducir y controlar el contenido en línea.
Philips Wave: la plataforma de administración remota de dispositivos evolutiva le permite tener el control total. Incluye instalación, configuración, monitoreo y control más simples, actualizaciones de firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Ahorra tiempo y energía y reduce el impacto ambiental.
Potencia eléctrica
Dimensiones
Peso
Chip principal
Android
E/S del extremo frontal
Entorno operativo
Entorno de almacenamiento
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