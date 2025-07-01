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  • Módulo OPS Philips CRD52 Módulo OPS Philips CRD52 Módulo OPS Philips CRD52

    Accesorio OPS

    CRD52/00

    Clasificación general / 5
    • Opinión Opiniones

    Módulo OPS Philips CRD52

    Lleve la potencia del SoC de Android a las pantallas de Philips con el módulo CRD52. Cuando lo desliza en la ranura OPS de la pantalla, ofrece el rendimiento y la flexibilidad increíbles de Android, con la oportunidad de agregar la administración de dispositivos remota de Philips Wave y mucho más.

    Accesorio OPS

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    Módulo OPS Philips CRD52

    Agregue simplemente la potencia de Android

    Insertar en la ranura OPS. No se requieren conexiones adicionales.

    Incorpora la mundialmente reconocida confiabilidad de Android 14. Este sistema en chip (SoC, System on Chip) Plug & Play optimizado para aplicaciones nativas de Android le permite instalar aplicaciones web y software directamente en la pantalla, lo que elimina la necesidad de usar un reproductor multimedia externo.

    Agregue y programe fácilmente su contenido.

    El programador integrado de SoC de Android facilita el inicio de aplicaciones y contenido según la hora del día. Puede reproducir contenido desde dispositivos USB, la memoria interna o la red local.

    Reproduzca y controle el contenido en línea.

    Un explorador HTML5 integrado le permite reproducir y controlar el contenido en línea.

    Instalación, configuración, monitoreo y control más simples.

    Philips Wave: la plataforma de administración remota de dispositivos evolutiva le permite tener el control total. Incluye instalación, configuración, monitoreo y control más simples, actualizaciones de firmware, administración de listas de reproducción y configuración de programas de alimentación. Ahorra tiempo y energía y reduce el impacto ambiental.

    Especificaciones técnicas

    • Potencia eléctrica

      Consumo de energía
      Typ: 10  W
      Voltaje de entrada
      12 - 19 V
      Tipo
      Conector incorporado para OPS
      Conector de entrada
      Interconexión OPS

    • Dimensiones

      Neto (mm)
      200 (ancho) x 30 (alto) x 135 (profundidad)

    • Peso

      Neto (kg)
      0,755

    • Chip principal

      CPU
      Quad-Core Cortex-A72 de 2,2 GHz, Quad-Core Cortex-A53 de 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali-G52 MC3
      Memoria
      8 GB DDR3
      Almacenamiento
      64 GB de eMMc

    • Android

      Versión
      14

    • E/S del extremo frontal

      Señal de entrada
      USB 3.0 (x2), Micro USB (OTG), Micro SD, LAN (Gb), módulo Wi-Fi opcional (CRD29)
      Señal de salida
      DP 1.2

    • Entorno operativo

      Temperatura
      5 - 40 °C
      Humedad
      20-80% (sin condensación)

    • Entorno de almacenamiento

      Temperatura
      –20 - 60 °C
      Humedad
      10-80 % (sin condensación)

    Badge-D2C

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