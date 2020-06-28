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  • Fácil de combinar con la lactancia materna
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Descontinuado

Philips AventBiberón Natural

SCF035/17

4.8
| (82) Opiniones | 96% ha recomendado este producto
Fácil de combinar con la lactancia materna
Nuestro biberón Natural con tetina ultrasuave se asemeja más al pecho. La amplia tetina con la forma del pecho, el diseño en espiral flexible y los cómodos pétalos permiten un enganche natural y facilitan la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón.
Ver todos los beneficios
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

en marcas recomendadas por madres de todo el mundo1

Sujeción natural

Fácil de combinar con la lactancia materna

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, parecido al del pecho, lo que permite al bebé combinar la lactancia con la alimentación con biberón.

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

Tetina ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho

La tetina tiene una textura ultrasuave diseñada para imitar el tacto del pecho.

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

Diseño flexible en espiral con cómodos pétalos

El diseño flexible en espiral se combina con nuestros exclusivos y cómodos pétalos para desarrollar una tetina que posibilite una alimentación más natural sin que se contraiga.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 5

82

Opiniones

96%

ha recomendado este producto

2

28/06/2020

Chile

Chile

Es un excelente biberon, a mi hijo le encanta

Me la recomendaron Le doy un 10 de 10 es el mejor biberon su tetina se adapta muy bien al bebé muy perecido a un peson.

Ventajas

Es muy parecido al peson de mamá.

Contras

Nada que desir.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/17 Mamadera Natural para bebés

28/06/2020

Chile

Chile

El único que toma

He probado con varias mamaderas, pero esta definitivamente es la única que toma mi hijo. Además es fácil de limpiar y no toma mal olor.

Ventajas

Fácil de limpiar. Comodidad de la guagua

Contras

Un poco caro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/27 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF033/27 Biberón Natural

28/06/2020

Chile

Chile

Muy bueno

Fácil de limpiar y no se pone con mal olor con el tiempo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF035/17 Biberón Natural

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Avisos legales

  1. Basado en la encuesta de satisfacción online GemSeek de diciembre de 2017 realizada entre más de 8.000 usuarias de marcas y productos de cuidado infantil.  

  1. No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE

  2. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Entre los síntomas se incluye el llanto y el malestar.