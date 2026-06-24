Mi licuadora de Philips no funciona

Si la licuadora Philips no funciona, puede deberse a varios motivos. Puede consultar más información sobre cómo podemos ayudarle.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR1863/06 .
¿Se puede lavar el dispositivo en el lavavajillas?
¿Se manchará la licuadora al procesar frutas o verduras con un pigmento fuerte?
¿Puedo exprimir cítricos como naranjas, limones y limas con mi licuadora?
¿Para qué sirve el separador de espuma de la licuadora de Philips?
¿Qué puedo licuar con mi licuadora Philips?