Mi plancha Philips no me alisa el pelo

Es posible que esté intentando alisar un mechón grueso. Esto afecta a la calidad de alisado y es posible que tenga que repetir el proceso varias veces.

Pruebe a alisar un mechón de pelo pequeño, de menos de 5 o 6 cm de ancho.

Para la plancha Philips SenseIQ, también puede intentar el modo rápido o elegir otro ajuste manual para obtener un alisado más rápido.