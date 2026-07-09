Mi moldeador Philips se apaga solo

Si el secador Philips deja de funcionar de repente durante el uso, compruebe el grill en la parte posterior para ver si está bloqueado por polvo o por pelo. En ese caso, limpie el secador siguiendo las instrucciones del manual de usuario.

Si ha probado las opciones anteriores pero el dispositivo de moldeado continúa apagándose durante el uso, póngase en contacto con nosotros para obtener asistencia adicional.