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Asistencia de Philips

¿Qué modos de cepillado incorpora mi cepillo dental Sonicare?

El cepillo dental Sonicare dispone de diferentes modos de cepillado. Los modos pueden variar según el modelo de cepillo dental.
El modo predeterminado del cepillo dental es el modo Limpieza. Este modo proporciona un tiempo de cepillado de 2 minutos y es adecuado para el uso diario. Los otros modos de cepillado son: 

 

ModoTiempo de cepilladoVentajas
Limpieza2 minutosPara lograr una limpieza diaria excepcional.
Limpieza profunda3 minutosUn modo más largo para dedicar más tiempo a todas las zonas de la boca y disfrutar de una limpieza profunda y revitalizante.
Deep Clean+2 horas/3 minutosSimilar al modo Limpieza en profundidad. Si el cepillo dental está conectado a la aplicación, el modo funciona durante 2 minutos. Cuando el cepillo dental esté conectado, el modo funcionará durante 3 minutos.
Blanco/Blanco+2 minutos/40 segundosPara eliminar las manchas superficiales y pulir los dientes anteriores para conseguir una sonrisa más blanca.
Cuidado de las encías3 minutosPerfecto para limpiar dientes y encías.
Salud de las encías3 minutos/20 segundosUn modo más largo que permite dedicar más tiempo a limpiar los dientes posteriores y mejorar la salud de las encías
Sensibilidad2 minutosVibraciones suaves para lograr una limpieza suave pero eficaz de dientes y encías sensibles
TongueCare20 segundosLímpiese la lengua con el cabezal de cepillado TongueCare.
Pulido1 minutoPara aclarar y pulir los dientes.
MaxCare3 minutosUn modo más largo que combina los modos de limpieza y masaje para lograr una limpieza diaria excepcional con un masaje de encías añadido.


 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6681/28 , HX3211/13 , HX3281/32 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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