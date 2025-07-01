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Asistencia de Philips

¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación Sonicare/Sonicare for Kids?

La aplicación Philips Sonicare está disponible en los smartphones cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes.

Android: Android 12 o superior
Apple: iOS 17 o superior

La aplicación Philips Sonicare for Kids está disponible en los smartphones y tablets cuyo sistema operativo cumpla los requisitos mínimos siguientes. 

Android: Android 8 o superior
Apple: iOS 12 o superior 

Los dispositivos rooteados o liberados no son compatibles con ninguna de las aplicaciones. Tampoco lo son los dispositivos Huawei, independientemente de su sistema operativo.

Puede descargar las aplicaciones desde Google Play Store o el Apple App Store. 

 

 

 

 

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