Asistencia de Philips ¿Cómo cambio la posición de velocidad de mi afeitadora Philips?

Hay dos posiciones de velocidad disponibles. Puede seleccionar la velocidad baja o alta pulsando el botón de encendido o deslizando el botón de posición de velocidad hacia arriba.



Si pulsa el botón de encendido una vez, la depiladora Philips se encenderá en la posición de velocidad alta (posición II). Si pulsa el botón de encendido y apagado otra vez, la posición de velocidad cambiará a velocidad baja (I). Cuando pulse el botón de encendido una tercera vez, la depiladora se apagará.

Depiladoras de las series 2000 y 4000 La depiladora incluye dos posiciones de velocidad. Al usar el cabezal de afeitado, solo hay disponible una posición de velocidad. Este es el ajuste ideal para el afeitado. Depiladoras de las series 8000, 9000 y 9900 Al pulsar el botón de encendido, la depiladora comienza a funcionar a la velocidad más alta. Si vuelve a pulsar el botón de encendido, la depiladora cambiará a la velocidad más baja. Use la velocidad más baja para zonas con poco vello, zonas de difícil acceso y zonas con piel fina, como los tobillos y las rodillas.