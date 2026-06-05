¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?

Al registrar un cepillo dental Sonicare, puede comprobar si hay alguna oferta especial que solicitar. Puede registrar el cepillo dental a través de Philips.com o la aplicación Sonicare. Solo puede registrar su cepillo dental a través de la aplicación si tiene un cepillo dental compatible con la aplicación.
Inicie sesión en su cuenta de My Philips o cree una nueva cuenta. Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en '''Register your product'' (Registrar su producto) y siga las instrucciones.
Inicie sesión en su cuenta de My Philips en la aplicación.
Conecte el cepillo dental a la aplicación a través de Bluetooth.
Una vez conectado, haga clic en los tres puntos de la esquina inferior derecha.
Seleccione ''My Products'' (Mis productos) en el menú.
Haga clic en ''Register my product'' (Registrar mi producto) y siga las instrucciones.
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