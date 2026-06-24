¿Cómo se colocan los accesorios de Philips OneBlade?
Para saber cómo colocar y extraer los peines-guía, protectores y otros accesorios de su Philips OneBlade, consulte la información que se proporciona a continuación.
Conviene saber que las técnicas para colocar y retirar peines-guía y protectores son las mismas para todos los modelos de OneBlade (incluidas las variantes que no se muestran en la siguiente imagen).
Los peines-guía para barba de una sola longitud están diseñados para su uso en el vello facial. La longitud del vello restante tras el recorte (en milímetros) está impresa en el peine-guía.
El siguiente vídeo indica cómo colocar y extraer el peine-guía. Presione el peine-guía sobre la cuchilla hasta que oiga un clic para evitar que se caiga durante el uso.
Compatibilidad: los peines-guía para barba de una sola longitud son compatibles con todos los modelos de OneBlade.
Los peines-guía para barba ajustables están diseñados para su uso en el vello facial. La longitud del vello restante tras el recorte (en milímetros) está impresa en el dial.
El siguiente vídeo indica cómo colocar y extraer los dos tipos de peine-guía ajustable. Al colocar el segundo tipo de peine-guía ajustable, asegúrese de que los pequeños ganchos de la parte inferior del peine-guía (los más cercanos a los extremos de los dientes) se enganchen sobre la parte superior de la cuchilla.
Compatibilidad: el primer tipo de peine-guía que se muestra en el vídeo solo es compatible con OneBlade Pro (visible en el lado derecho de la imagen en la primera sección de este artículo). El segundo es compatible con todos los modelos de OneBlade.
El peine-guía para el cuerpo y el protector para la piel están diseñados para su uso en el vello corporal. La longitud del vello tras recortarlo con el peine-guía para el cuerpo es de 5 mm. El protector para la piel está diseñado para garantizar una piel suave al tiempo que la protege de cortes y rasguños.
El siguiente vídeo muestra cómo colocar y extraer los accesorios. Presione los accesorios sobre la cuchilla hasta que oiga un clic para evitar que se caigan durante el uso.
Compatibilidad: el peine-guía para el cuerpo y el protector para la piel son compatibles con todos los modelos de OneBlade.
Las cuchillas OneBlade Intimate incluyen un protector para la piel, lo que te permite afeitar las zonas sensibles con una protección mejorada frente a rasguños y cortes. Además, hay disponible un peine-guía o protector para el cuerpo para OneBlade Intimate, que te permite recortar el vello corporal de forma rápida y cómoda.
El siguiente vídeo muestra cómo colocar el peine-guía para el cuerpo y la cuchilla OneBlade Intimate.
Compatibilidad: Las cuchillas OneBlade Intimate son compatibles con todos los modelos de OneBlade. El peine-guía para el cuerpo que se muestra en el siguiente vídeo se ha diseñado para que encaje sobre el protector para la piel y, por lo tanto, solo es compatible con las cuchillas OneBlade Intimate.
La tapa protectora se ha diseñado para evitar daños en la cuchilla al guardarla o viajar con su Philips OneBlade.
El siguiente vídeo muestra cómo colocar y extraer la tapa protectora. Escuchará un clic cuando la tapa se haya fijado correctamente.
Compatibilidad: hay dos variantes diferentes de la tapa protectora, una para las cuchillas 360 y otra para las cuchillas clásicas. Siempre y cuando utilice la tapa protectora adecuada para el tipo de cuchilla que use, será compatible con cualquier modelo de OneBlade.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:QP1424/10 , QP2724/10 , QP2824/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›