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Ultinon Essential Moto LEDBombilla para faros de motocicleta

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Diferénciate de los demás
Compatible con la mayoría de los vehículos de dos ruedas, esta bombilla mejora fácilmente tu estilo y seguridad. Con un aspecto elegante y una gestión eficaz del calor, las bombillas LED para faros delanteros Ultinon Essential Moto proporcionan luz de alto rendimiento de manera constante en la carretera.
Ver todos los beneficios

Elegante iluminación LED fácil de ajustar

Diferénciate de los demás

  • LED-HL [~HS1]

  • Luz con un +100% más de brillo

  • Luz blanca nítida de 6500 K

  • Compacto para vehículos de dos ruedas

Experimenta una visibilidad mejorada

Para disfrutar de una seguridad mejorada y un estilo elegante, elige el alto rendimiento del LED Philips Ultinon Essential para motocicletas gracias a la luz con más de un 100 % más de brillo con el fin de obtener una mejor visibilidad del camino delante de ti. El patrón del haz uniforme y preciso permite ver con claridad y ser más visible para mayor seguridad

Disfruta de una experiencia con estilo y luz blanca

Para lograr ese aspecto moderno y sofisticado, personaliza tu motocicleta con los faros delanteros LED Ultinon Essential para motocicletas. Con una temperatura de color de 6500 Kelvin, estas luces proyectan una luz blanca y moderna. Destácate entre la multitud con una luz atractiva.

Óptimo enfriamiento mediante un alto rendimiento de disipación térmica

El control del calor es fundamental para el rendimiento de las luces LED. El disipador térmico de aluminio con revestimiento anodizado para ofrecer un alto rendimiento de disipación del calor ayuda a los faros delanteros LED Philips Ultinon Essential para motocicletas a distribuir el calor de manera eficaz, de modo que siempre funcionen con un nivel de brillo óptimo (incluso cuando se calientan mucho, a diferencia de los LED de menor calidad). Además, son más duraderos, por lo que no tendrás la necesidad de reemplazarlas tan a menudo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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