ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.
  • Más claro, más blanco, más intenso.

Descontinuado

X-tremeUltinon LEDfoco de luz antineblina para automóvil

12834UNIX2

Más claro, más blanco, más intenso.
Las luces LED antineblina Philips X-tremeUltinon cuentan con una luz LED LUXEON de primer nivel de 6000 kelvin. Nuestra tecnología SafeBeam patentada proyecta una luz un 200% más brillante justo donde lo necesitas. Diseñada para durar gracias a un avanzado diseño AirFlux.
Ver todos los beneficios

Luces LED antineblina blancas y brillantes para un aspecto de alta tecnología

Más claro, más blanco, más intenso.

  • LED ANTINEBLINA [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • Luz un 200% más brillante

  • Sistema automotor avanzado

Temperatura de color de 6000 K para una luz blanca y clara

Con una temperatura de color de hasta 6000 K, las luces antineblina LED X-tremeUltinon de Philips, con tecnología de calidad automotriz LUXEON, producen un haz de luz blanca y brillante, similar a la luz del día. Con una visión más clara, puedes detectar mejor los obstáculos y tomar el carril perfecto cuando conduzcas. Además, como no tienes que esforzarte para ver el terreno por delante, las luces brillantes permiten una conducción nocturna más cómoda y emocionante.

Actualiza tus luces, mejora tu estilo

Al igual que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma, tus faros delanteros dicen mucho acerca de tu automóvil. Si lo que buscas es mejorar tu estilo sin necesidad de comprar un auto más nuevo, actualizar los faros delanteros es una de las formas más inteligentes de invertir tu dinero. Tu automóvil es una expresión de lo que eres, así que haz una declaración de tu estilo con las luces antineblina LED de Philips. En lugar de amarillo, obtendrás una luz clara, blanca y moderna. Para conseguir esa apariencia de alta tecnología, los conductores inteligentes eligen el estilo superior de las luces antineblina LED de Philips.

Luz potente y brillante, dirigida exactamente donde la necesites

Luz potente y brillante, dirigida exactamente donde la necesites

Las mejores luces para automóviles no son simplemente las que producen la luz más potente. Crear focos LED para automóvil cada vez más brillantes es algo sencillo. Lo importante es lo que haces con esa luz adicional. La luz brillante sin control no es lo idóneo para conducir y puede crear un resplandor peligroso. Equipadas con tecnología SafeBeam, las luces antineblina LED de Philips concentran la luz donde la necesitas. El patrón de luz uniforme y preciso se diseñó conforme a las normas de seguridad vial para faros delanteros halógenos. Con un control más preciso de la luz, obtienes una mayor visibilidad, lo que te convierte en un conductor nocturno más capaz y seguro.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Deseo recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Es su propia responsabilidad usar las luces LED retrofit conforme con los requisitos legales aplicables.