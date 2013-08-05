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Descontinuado

Monitor LCD con SmartControl Lite

193V5LSB23/57

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED nítidas en esta pantalla Philips. Ya que cuenta con SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 18,5" / 47 cm

Diseño compacto que ahorra espacio

Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Fácil ajuste de rendimiento de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es un software de control de monitores de última generación con interfaz gráfica de usuario en 3D que permite controlar con el mouse los ajustes de configuración del monitor como color, brillo, calibración de pantalla, multimedia, administración de ID, etc.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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