Descontinuado
203V5LHSB2/57
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED nítidas con esta pantalla Philips. Las funciones esenciales como SmartContrast, que garantiza imágenes realmente brillantes, la convierten en una opción fantástica.
Línea V
20 (19.5"/49.5 cm diag.)
Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
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3.8
de 5
28
Opiniones
Sator
29/03/2021
España
Comprador verificado
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Ventajas
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Contras
Una salida de audio?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Fecha de uso 2020-02-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Fecha de uso 2020-02-29
SUKALDARI
04/02/2018
España
Excelente relación calidad-precio!!!
Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Lauralita
27/06/2022
Argentina
Comprador verificado
Muy bueno el producto
El producto alcanza mis espectativas. Es un monito comun con caracteristicas normales. Funciona correctamente por ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Fecha de uso 2021-05-27
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LHSB2 Monitor LCD
Fecha de uso 2021-05-27