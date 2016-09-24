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Descontinuado

Monitor LCD con SmartControl Lite

223V5LSB2/57

3.8

| (6) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED nítidas en esta pantalla Philips. Ya que cuenta con SmartControl Lite, es una opción fantástica.

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Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • Línea V

  • 21,5" (54,6 cm)

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast: para obtener increíbles detalles en negro

SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.

Diseño compacto que ahorra espacio

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 5

6

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2

24/09/2016

España

España

Comprador verificado

TODO OK

Productos duraderos y de calidad. He consumido durante años todo tipo de electrónica de la marca y siempre muy contento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

06/12/2013

España

España

Me encanta

Siempre me han gustado la imagen de los monitores Philips y con éste ha sido ya lo máximo. Me encanta el color y contraste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

03/12/2013

España

España

Excelente

Buena calidad de imagen, buenos acabados, una pinta estupenda. lo recomiendo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor

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