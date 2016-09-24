Descontinuado
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED nítidas en esta pantalla Philips. Ya que cuenta con SmartControl Lite, es una opción fantástica.
Línea V
21,5" (54,6 cm)
SmartContrast es una tecnología de Philips que analiza los contenidos que aparecen en pantalla, ajusta automáticamente los colores y controla la intensidad de la retroiluminación para optimizar dinámicamente el contraste, ofrecerte la mejor calidad de video e imagen digital y una mejor definición en juegos con matices oscuros. Cuando se selecciona el modo de ahorro, el contraste y la retroiluminación se ajustan a la perfección para que puedas usar las aplicaciones de oficina diarias con un menor consumo de energía.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
3.8
de 5
6
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
joseluis1973
24/09/2016
España
Comprador verificado
TODO OK
Productos duraderos y de calidad. He consumido durante años todo tipo de electrónica de la marca y siempre muy contento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor
pilarsonilux
06/12/2013
España
Me encanta
Siempre me han gustado la imagen de los monitores Philips y con éste ha sido ya lo máximo. Me encanta el color y contraste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor
medelo
03/12/2013
España
Excelente
Buena calidad de imagen, buenos acabados, una pinta estupenda. lo recomiendo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 193V5LSB2 LCD monitor