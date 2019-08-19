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Simplemente envolvente
La pantalla curva de 27" de la línea E ofrece una experiencia realmente envolvente en un diseño elegante. Disfrute de imágenes nítidas en Full HD y una acción fluida con la tecnología AMD FreeSync.
Línea E
27 pulgadas (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Los monitores de sobremesa ofrecen una experiencia de usuario personal, que se adapta muy bien a los diseños curvos. La pantalla curva proporciona un agradable pero sutil efecto envolvente, para que tú seas el único centro de atención en el escritorio.
En la pantalla LED VA de Philips se utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes muy nítidas y brillantes. Aunque las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, es especialmente adecuada para fotos, navegación web, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
Opiniones
Radius of the arc of the display curvature in mm
La resolución máxima funciona solo para la entrada HDMI.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
Área de NTSC según CIE1976
Área de sRGB basada en CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Todos los derechos reservados. AMD, el logotipo de flecha de AMD, AMD FreeSync™ y sus combinaciones son marcas registradas de Advanced Micro Devices, Inc. Los otros nombres de productos utilizados en esta publicación son solo para fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.
Es posible que el aspecto del monitor no sea el mismo que en las imágenes de las funciones.