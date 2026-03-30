Seguridad para toda la vida, para que puedas ver y ser visto

Cada posible falla de una pieza de repuesto es un riesgo para ti y tu vehículo. Esto se aplica especialmente a los faros delanteros. Cada lámpara rota en los faros delanteros reduce la visibilidad y la seguridad tanto para ti como para el tráfico cercano. Optimizamos Philips X-tremeVision para entregar una larga y fiable vida útil. Así podrás ver y ser visto durante más tiempo que con cualquier otra lámpara de alto rendimiento.