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La luz blanca, pura y brillante vence a la oscuridad
Las lámparas Philips Xenon WhiteVision gen2 crean un aspecto blanco intenso para tu automóvil y producen una luz blanca más brillante y uniforme en la carretera. La elección perfecta para que las luces delanteras de xenón igualen el aspecto de las luces LED.
Tipo de lámpara: D2R
85 V, 35 W
Cantidad de bombillas: 1
Las lámparas para faros delanteros Xenon WhiteVision gen2 de Philips son la elección perfecta para los conductores que buscan una luz blanca nítida en sus faros, similar a la que ofrecen los LED. Con la misma temperatura del color que las luces LED, Xenon WhiteVision gen2 es la opción perfecta para tus faros delanteros de xenón.
Con una temperatura de color de hasta 5000 Kelvin, las lámparas Xenon WhiteVision de Philips iluminan la carretera con un haz blanco puro y nítido que vence a la oscuridad. En lugar de esforzarte para ver la carretera, disfrutarás de una conducción más segura y divertida. Con la iluminación para automoción de Philips, conducir por la noche ya no será una limitación.
Es fundamental poder detectar e identificar rápidamente las señales de tráfico mientras conduces en la oscuridad. Con las lámparas Xenon WhiteVision obtendrás una luz blanca intensa y uniforme. Junto con una alta temperatura de color, los faros delanteros proporcionan un mayor contraste y mejores reflejos de los objetos y las señales. Disfrutarás de una experiencia de conducción más cómoda y segura. Muchos accidentes de tráfico en la carretera se deben a que los conductores están muy cansados y pierden la concentración. Esta luz más blanca te ayuda a mantener la concentración y estar alerta cuando conduces por la noche.
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