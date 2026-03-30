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Xenon X-tremeVision gen2Bombilla Xenon para faros delanteros de automóviles

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Conduce y siéntete seguro con luces más brillantes
Con un potente haz que lleva al límite la emisión de luz, X-tremeVision gen2 es el último desarrollo en tecnología de xenón. Este extraordinario rendimiento lumínico amplía tus límites de conducción, para que disfrutes de una conducción más segura y cómoda.
Ver todos los beneficios

Verás cada bache, curva y obstáculo de la carretera

Conduce y siéntete seguro con luces más brillantes

  • Tipo de lámpara: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Cantidad de bombillas: 1

Mejor visibilidad para una conducción más cómoda y segura

La luz es una parte fundamental de la conducción. Con solo mejorar la calidad de la luz, puedes evitar accidentes. Las lámparas Xenon X-tremeVision gen2 mejoran la visibilidad, para que puedas reconocer antes los obstáculos y las señales de tráfico, y mejorar el tiempo de reacción. La composición espectral de esta luz se ha adaptado a la sensibilidad al color natural de los ojos. Y con la temperatura del color de 4800 K, esta lámpara para luces principales produce una luz agradable a la vista, para que puedas conducir de noche con mayor seguridad y comodidad.

Philips ha inventado la innovadora tecnología Xenon HID

Las lámparas Xenon HID (siglas en inglés de "descarga de alta intensidad") ofrecen el doble de luz para conducir de forma segura en cualquier situación. Los estudios han demostrado que la iluminación de xenón para automóviles ayuda a los conductores a concentrarse en la carretera y a distinguir los obstáculos y las señales de tráfico mucho más rápido que con las lámparas tradicionales. Y qué mejor forma de vencer a la oscuridad que con una luz blanca intensa equivalente a la luz diurna.

Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

Las luces para automóviles de Philips se fabrican con cristal de cuarzo de alta calidad

El cristal de cuarzo UV es más sólido que el cristal duro y resiste muy bien temperaturas extremas y vibraciones, de forma que se elimina el riesgo de explosión. Por eso, las lámparas de cristal de cuarzo de Philips resisten cambios muy bruscos de temperatura. Con capacidad para resistir mayor presión dentro de la lámpara, el cristal de cuarzo UV puede generar una luz más potente. Y una luz más potente supone una experiencia de conducción mejorada, por muy oscura que sea la carretera.

Especificaciones técnicas

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