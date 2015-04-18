Siéntete seguro; conduce con seguridad
Gracias a que produce un 30 % más de luz en comparación con una bombilla para un vehículo estándar, las bombillas para faros delanteros Vision garantizan un excelente rendimiento del haz de luz a un precio muy competitivo con la calidad de los equipos originales para una mayor seguridad y comodidad.
Tipo de lámpara: HB3
12 V, 65 W
Hasta un 30% más de visión
La mejor relación precio-calidad
Cantidad de bombillas: 1
Nuestras soluciones de iluminación ofrecen un haz de luz potente y preciso con una emisión de luz máxima. Los focos Vision generan un haz más largo para una mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación porque sabemos que, algún día, nuestra iluminación de alta calidad puede salvar vidas.
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en estándares para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres en el mundo está equipado con iluminación de Philips.
5.0
de 5
1
Resumen
100%
ha recomendado este producto
Fernando55763
18/04/2015
España
Es un producto de buena tecnología
El rendimiento y su capacidad del haz en la carretera fue muy buena. La calidad de identificación de objetos a distancia fue buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Vision 9005PRB1 Más visión
Sí, recomiendo este producto
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