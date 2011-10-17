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Software y controladores

Historial de firmware

  • versión: V022.10a.900
  • PDF archivo, 51.8 kB
  • 17 October 2011

Instrucciones de firmware

  • versión: V1.2
  • PDF archivo, 321.4 kB
  • 28 October 2011

Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 3.9 MB
  • 7 December 2023

Manual del usuario - English (US)

  • PDF archivo, 1.3 MB
  • 5 December 2023

Preguntas frecuentes

Garantía y servicio

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Garantía

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