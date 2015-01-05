Suena bien, sobretodo para su reducido tamaño y su relación calidad precio es aceptable. Seecha de menos un mando a distancia, y que se trabajen algo más el flexidock... se sujeta bien, pero da una sensación de no estar bien "anclado". Si quieres usar con Tablet o teléfono con el conector en un lateral, la "dock extensión" ayuda a dejarlo mejor apoyado. La conexión es muy sencilla, solo dejarte llevar por las sencillas instrucciones La posibilidad de ponerle pilas es genial, si lo quieres llevar como audio "portátil" (eso si, su potencia se queda corta en exteriores, pero tampoco es su finalidad principal) El bluetooth da algún corte, en mi caso lejos de las opiniones que he leído por ahí. Yo lo que he percibido son algún microcorte, como cuando un vinilo daba un saltito . Nada especialmente molesto. También indicar que la desventaja que parece el hecho de tener que conectar el audio por bluetooth, es una ventaja si quieres oir la música sin tener el teléfono colocado en la base. A 10 m. de la base funciona sin cortes. En resumen, una dock mas que aceptable, que viene a cubrir la carencia (y envidia) de los usuarios de android frente a los de iPhone.