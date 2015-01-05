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Descontinuado

Altavoz con base con Bluetooth®

AS351/05

4

| (10) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Libera tu música y carga tu teléfono Android

Este altavoz con base ofrece un sonido excepcional con un gran estilo. Conecta tu teléfono Android para reproducir y cargar o carga un segundo dispositivo a través de USB. El altavoz incluye Songbird para facilitar la sincronización de música entre el teléfono y la PC.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

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  • para Android

FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

FlexiDock con diseño inteligente para adaptarse y cargar cualquier teléfono Android

El FlexiDock de Philips es perfecto para teléfonos Android. Su diseño exclusivo se adapta a la mayoría de los teléfonos Android, sin importar si el conector del teléfono se encuentra en la base, a un lado o incluso en la parte superior. Este increíble grado de flexibilidad es único en su clase, pensado para teléfonos Android de fabricantes diferentes, donde la posición y orientación del conector micro USB no es universal. La base también se ajusta para sujetar el teléfono Android en posición vertical u horizontal, permitiendo ubicarlo al centro del altavoz.

Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Transmisión de música por Bluetooth desde el dispositivo Android

Escucha todas tus canciones favoritas en un altavoz con un sonido espectacular. Los altavoces con base Philips reproducen música desde tu Android vía Bluetooth. Tan solo descarga la aplicación gratuita Philips DockStudio y el Bluetooth se activarán de forma automática y se conectará cuando tu dispositivo Android esté en la base. Podrás disfrutar de un sonido poderoso con máxima comodidad. Difícilmente existe algo que suene así de bien.

Carga un segundo dispositivo móvil a través de USB

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

10

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

05/01/2015

Chile

Chile

bueno, excelente sonido

es muy entretenido, me gustan mucho las radios de los diferentes países pues puedes oír variados idiomas. Lo único que no me gusta, es cuando estoy escuchando música a través de mi teléfono, es que cuando entra una llamada el audio se interrumpe y queda sonando en el teléfono mientras entra la llamada o la estas cursando. Encuentro deficiente que no tenga un auto-stop cuando pasa esto, pues la verdad es muy molesto. Todo lo demás está ok.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS351 Parlante con base con Bluetooth®

Sí, recomiendo este producto

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17/12/2013

España

España

sonido muy bueno.

Sonido de gran calidad. Bonito diseño. Un poco caro. Pero no hay muchos dock para android. Recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS351 Altavoz base con Bluetooth®

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20/04/2013

España

España

Practico y muy comodo

Suena bien, sobretodo para su reducido tamaño y su relación calidad precio es aceptable. Seecha de menos un mando a distancia, y que se trabajen algo más el flexidock... se sujeta bien, pero da una sensación de no estar bien "anclado". Si quieres usar con Tablet o teléfono con el conector en un lateral, la "dock extensión" ayuda a dejarlo mejor apoyado. La conexión es muy sencilla, solo dejarte llevar por las sencillas instrucciones La posibilidad de ponerle pilas es genial, si lo quieres llevar como audio "portátil" (eso si, su potencia se queda corta en exteriores, pero tampoco es su finalidad principal) El bluetooth da algún corte, en mi caso lejos de las opiniones que he leído por ahí. Yo lo que he percibido son algún microcorte, como cuando un vinilo daba un saltito . Nada especialmente molesto. También indicar que la desventaja que parece el hecho de tener que conectar el audio por bluetooth, es una ventaja si quieres oir la música sin tener el teléfono colocado en la base. A 10 m. de la base funciona sin cortes. En resumen, una dock mas que aceptable, que viene a cubrir la carencia (y envidia) de los usuarios de android frente a los de iPhone.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AS351 Altavoz base con Bluetooth®

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Esta reseña se realizó para AS351 Altavoz base con Bluetooth®

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