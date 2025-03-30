Descontinuado
Área de cepillo extragrande
Tecnología ThermoProtect
Revestimiento cerámico protector
Revestimiento cerámico con turmalina para conseguir un cabello brillante, suave y sin frizz.
La tecnología ThermoProtect mantiene una temperatura constante en todo el cepillo para evitar que se caliente en exceso y ayudarla a lucir un pelo protegido y de aspecto sano.
Dos posiciones de temperatura (170°C y 200°C) que se adaptan a tu tipo de cabello.
4.8
de 5
85
Opiniones
99%
ha recomendado este producto
M.1979
30/03/2025
Chile
Lo recomiendo
Excelente! Ayuda a controlar el frizz y deja el pelo perfecto.
Ventajas
El pelo queda perfecto
Contras
Lo tengo desde el 2022 y nada!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo para alisar con calor.
BMarian
20/05/2022
España
Comprador verificado
Deja el pelo muy liso
Con el secador y el peine no conseguía que se me quedara el pelo liso, se me quedaba la parte de atrás un poco encrespado (Mi pelo es liso, pero se encrespa). Con el cepillo consigo que se quede el pelo liso de peluquería. Muy contenta con la compra.
Ventajas
Liso de peluquería.
Contras
Que no se pueda utilizar con el pelo mojado, ya que me gusta echarme protector del calor.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Isapizza
02/03/2022
España
Comprador verificado
Relación calidad precio buenísima
Me deja el pelo liso pero no aplastado ni apelmazado, con movimiento y brillo. Destaco su rapidez para alisar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StyleCare Essential BHH880/00 Cepillo plano para alisar con calor
Medido en 33 mujeres con cabello de largo medio. Prueba realizada en China.