Descontinuado
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Acondicionamiento ionizado
Infusión de queratina
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única del sensor UniTemp y nuestras suaves placas cerámicas que cuidan la salud de tu cabello. El exclusivo sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas te garantizan una fricción mínima para la mayor protección contra puntas abiertas.
El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
30/05/2020
Colombia
Sin puntas abiertas
Si quieren invertir en una plancha, les recomiendo esta plancha hace su trabajó espectacular y también puedo realizar ondas con facilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
26/05/2020
Colombia
Excelente producto
Me encanto, me deja el cabello como lo quería, y las puntas divinas!!!
Ventajas
Sii
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Karavalek
23/05/2020
Colombia
Me encanta
Me encanta tener la oportunidad de probar un producto y sentirme conforme con el resultado, le tengo full miedo por tanta decoloración a plancharlo y esta planchita me dio la oportunidad de poderme arreglar el cabello de nuevo, mil gracias. Muy buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344