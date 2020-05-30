Descontinuado
Consigue un cabello increíble
La plancha Sublime Ends de gama alta es nuestra primera plancha para el cabello diseñada para proteger las puntas frágiles. Gracias a la innovadora tecnología SplitStop y sus placas flotantes, podrás disfrutar de un peinado perfecto y puntas saludables.
con tecnología SplitStop
para prevenir las puntas abiertas
Acondicionamiento con ionizador doble
Infusión de queratina
Nuestro secreto para una excelente prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, que es una combinación única del sensor UniTemp y placas flotantes de cerámica avanzada que respetan la salud de tu cabello. El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición a temperaturas demasiado altas y las placas garantizan una fricción mínima para una gran protección contra las puntas abiertas.
El sensor UniTemp protege el cabello de la exposición al calor extremo mediante el uso de una temperatura más homogénea para un mejor rendimiento. Consigue los mismos resultados con un ajuste de temperatura 20 °C más bajo**. Podrás crear el peinado perfecto con unas puntas más sanas y llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
4.9
de 5
60
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
30/05/2020
Colombia
Sin puntas abiertas
Si quieren invertir en una plancha, les recomiendo esta plancha hace su trabajó espectacular y también puedo realizar ondas con facilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2019-04-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2019-04-29
26/05/2020
Colombia
Excelente producto
Me encanto, me deja el cabello como lo quería, y las puntas divinas!!!
Ventajas
Sii
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2019-04-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2019-04-26
Karavalek
23/05/2020
Colombia
Me encanta
Me encanta tener la oportunidad de probar un producto y sentirme conforme con el resultado, le tengo full miedo por tanta decoloración a plancharlo y esta planchita me dio la oportunidad de poderme arreglar el cabello de nuevo, mil gracias. Muy buen producto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2020-04-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para StraightCare BHS675/00 Plancha Vivid Ends
Fecha de uso 2020-04-22
tras un uso simulado de 2 años de planchado a 200 °C en un tipo de cabello estándar europeo sin puntas abiertas
temperatura del cabello y pruebas de consumidores en comparación con el modelo HP8344