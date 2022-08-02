ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Epilator Series 8000 Depiladora en seco y húmedo

Asistencia técnica

Epilator Series 8000Depiladora en seco y húmedo

BRE740/10

Epilator Series 8000 Depiladora en seco y húmedo

Ir a la tienda

Saca el máximo partido a tu producto

  • Video de modo de uso, depilación y uso en seco de la depiladora serie 8000
    Video de modo de uso, depilación y uso en seco de la depiladora serie 8000

Registra tu producto

Obtén la garantía ampliada

Registra tu producto en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra y obtén la garantía ampliada (puede que se apliquen condiciones).

Registrarme

Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • PDF archivo, 143.8 kB
  • 9 February 2026

Manual del usuario

  • PDF archivo, 5.1 MB
  • 20 November 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Solución de problemas

Garantía y servicio

Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.