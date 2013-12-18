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videocámara HD

CAM102BL/00

4

| (4) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.

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Revive tus mejores momentos en alta definición

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Batería de larga duración para que grabes por más tiempo

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Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB para 16 horas de video en alta definición

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Ahora puedes capturar todo lo que quieras con la cámara de video Philips con ranura para tarjetas Micro SD. Su tamaño es pequeño pero posee una gran capacidad de almacenamiento, ya que la tarjeta Micro SD te permite guardar de forma segura todos tus videos y fotos. Además, su diseño facilita el transporte para que la puedas llevar donde quieras, sin complicaciones. La ranura para tarjetas Micro SD es compatible con todas las tarjetas Micro SD universales y te permite expandir la memoria hasta 32 GB para grabar hasta 16 horas de video en alta definición. Para que grabes y no pares nunca.

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Opiniones

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4.0

de 5

4

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

18/12/2013

España

España

buena calidad en fotos y video

buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

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14/09/2012

España

España

Tremendamente práctico y fácil de usar

Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición

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07/09/2012

España

España

Es un producto moderno y muy portable

Es una máquina sencilla de manejar, muy portable y con una imagen bastante aceptable. Uno de los inconvenientes que tiene es que sólo dispone de zoom digital ( corto ) pero no óptico. Por lo demás, es un máquina que yo recomendaría. Me ha gustado.

Sí, recomiendo este producto

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