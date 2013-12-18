Descontinuado
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.
Ahora puedes capturar todo lo que quieras con la cámara de video Philips con ranura para tarjetas Micro SD. Su tamaño es pequeño pero posee una gran capacidad de almacenamiento, ya que la tarjeta Micro SD te permite guardar de forma segura todos tus videos y fotos. Además, su diseño facilita el transporte para que la puedas llevar donde quieras, sin complicaciones. La ranura para tarjetas Micro SD es compatible con todas las tarjetas Micro SD universales y te permite expandir la memoria hasta 32 GB para grabar hasta 16 horas de video en alta definición. Para que grabes y no pares nunca.
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4.0
de 5
4
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
SalvaAO
18/12/2013
España
buena calidad en fotos y video
buena calidad en fotos y video pequeña y no pesa nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
gabi7
14/09/2012
España
Tremendamente práctico y fácil de usar
Lo llevas en el bolsillo, lo usas con una mano y no se escapa nada de las vacaciones o acontecimientos, en tres segundos estás grabando, en dos reproduces, todo desde un bolsillo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
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Titus
07/09/2012
España
Es un producto moderno y muy portable
Es una máquina sencilla de manejar, muy portable y con una imagen bastante aceptable. Uno de los inconvenientes que tiene es que sólo dispone de zoom digital ( corto ) pero no óptico. Por lo demás, es un máquina que yo recomendaría. Me ha gustado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102BL Videocámara de alta definición