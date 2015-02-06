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Descontinuado

videocámara HD

CAM102SL/00

3.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.

Ver todos los beneficios

Revive tus mejores momentos en alta definición

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Funciona con sólo pulsar un botón para que puedas capturar tus mejores momentos al instante

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No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.

Comparte rápidamente tus archivos en Facebook y You Tube o por mail

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El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.

Conexión directa al televisor mediante HDMI para ver tus videos en alta definición

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

06/02/2015

España

España

es exelente

llego a misma de casualidad ya que sino no la hubiera comprado,tal vez la marca en fotografía no sea muy conocida,pero he aquí que me lleve una gran sorpresa cuando vi las fotos que hacia,solo debes de tener un cuidado ya que como la llevas en el bolsillo es muy facil de tocar el objetivo y entonces las fotos salen borrosas ,pero si tienes el cuidado de limpiarlo antes de tomar una foto te sorprenderá

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición

27/09/2012

España

España

Facil manejo, pequeño tamaño.

Es una buena videocámara y muy fácil de manejar, además de que ocupa muy poco espacio y se puede llevar a todas partes. En cuanto a las fotografías no salen muy bien, no tienen muy buena calidad y salen muy movidas a no ser que se esté absolutamente quieto y en cuanto a el color delas mismas, tampoco me han gustado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición

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