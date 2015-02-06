Descontinuado
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM102 captura tus momentos más preciados con excelente nitidez en formato Full HD. Graba videos con un solo botón y compártelos al instante en tu televisor y en línea. Además, puedes conectarte de forma simple con otros dispositivos a través del conector USB integrado.
No te pierdas ni uno de esos momentos especiales. La cámara de video Philips se enciende en tan sólo dos segundos gracias a su exclusivo procesador de alta velocidad y el procesamiento exclusivo de señales. El diseño de los botones facilita el uso, y con sólo presionar un botón puedes empezar a filmar en alta definición de inmediato. La cámara de video Philips te permite capturar hasta los momentos más sorprendentes para que nunca te pierdas ni un detalle.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
3.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
joselito49
06/02/2015
España
es exelente
llego a misma de casualidad ya que sino no la hubiera comprado,tal vez la marca en fotografía no sea muy conocida,pero he aquí que me lleve una gran sorpresa cuando vi las fotos que hacia,solo debes de tener un cuidado ya que como la llevas en el bolsillo es muy facil de tocar el objetivo y entonces las fotos salen borrosas ,pero si tienes el cuidado de limpiarlo antes de tomar una foto te sorprenderá
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición
Concha66
27/09/2012
España
Facil manejo, pequeño tamaño.
Es una buena videocámara y muy fácil de manejar, además de que ocupa muy poco espacio y se puede llevar a todas partes. En cuanto a las fotografías no salen muy bien, no tienen muy buena calidad y salen muy movidas a no ser que se esté absolutamente quieto y en cuanto a el color delas mismas, tampoco me han gustado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CAM102SL Videocámara de alta definición