Descontinuado
CAM110BL/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
Graba increíbles videos en Full HD y mejóralos con la exclusiva tecnología antivibraciones incorporada a tu cámara de video ESee. Con la grabación en formato dual puedes guardar tus videos en HD o en una resolución menor para enviarlos fácilmente por correo electrónico y verlos en el televisor hasta 4 veces más rápido.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
Opiniones