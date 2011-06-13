Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.