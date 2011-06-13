ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto alternativo
  • Fotografía del producto en uso
  • Imagen principal

Descontinuado

videocámara HD

CAM110BU/00

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Graba increíbles videos en Full HD y mejóralos con la exclusiva tecnología antivibraciones incorporada a tu cámara de video ESee. Con la grabación en formato dual puedes guardar tus videos en HD o en una resolución menor para enviarlos fácilmente por correo electrónico y verlos en el televisor hasta 4 veces más rápido.

Ver todos los beneficios

Con la avanzada tecnología antivibraciones

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac

Puerto USB integrado para conectar la cámara fácilmente a tu PC o Mac

Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete al Newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.