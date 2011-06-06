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videocámara HD

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Flash, enfoque automático, detección de rostros y sonrisas

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10 megapíxeles de resolución para fotos en alta calidad

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