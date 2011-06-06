Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Graba increíbles videos en Full HD y mejóralos con la exclusiva tecnología antivibraciones incorporada a tu cámara de video ESee. Con la grabación en formato dual puedes guardar tus videos en HD o en una resolución menor para enviarlos fácilmente por correo electrónico y verlos en el televisor hasta 4 veces más rápido.