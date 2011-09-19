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Descontinuado

videocámara HD

CAM150OR/00

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

La cámara de video ESee CAM150 es fuerte y resistente al agua y tiene un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores, incluso en el agua o la nieve. La avanzada tecnología antivibraciones ofrece videos nítidos en formato dual para que los almacenes en calidad HD o resoluciones inferiores y puedas compartirlos cuando quieras.

Ver todos los beneficios

Resiste incluso el agua y la nieve

Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil

Diseño compacto y delgado para guardar fácilmente en el bolsillo

Flash, enfoque automático, detección de rostros y sonrisas

Flash, enfoque automático, detección de rostros y sonrisas

Impresión rápida para crear minipelículas con los mejores momentos de tus grabaciones

Impresión rápida para crear minipelículas con los mejores momentos de tus grabaciones

Puedes recopilar los videos que grabaste rápidamente con sólo pulsar un botón. La función de impresión rápida extrae automáticamente las partes más importantes de tus últimos videos y las compila. Revive tus videos de forma instantánea o mira un resumen de tus grabaciones. Sólo tienes que seleccionar la función de impresión rápida en tu cámara de video para revivir tus mejores momentos más fácilmente.

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