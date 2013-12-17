Descontinuado
CAM150RD/00
Ahora capturar y compartir tus mejores momentos es más fácil
La cámara de video ESee CAM150 es fuerte y resistente al agua y tiene un excelente rendimiento tanto en interiores como en exteriores, incluso en el agua o la nieve. La avanzada tecnología antivibraciones ofrece videos nítidos en formato dual para que los almacenes en calidad HD o resoluciones inferiores y puedas compartirlos cuando quieras.
El software Windows incorporado te permite subir videos a sitios web como YouTube, Facebook, Twitter y Vimeo sin complicaciones. Si tienes una computadora Mac, puedes organizar, editar y compartir tus videos fácilmente con iMovie de iLife. El formato de video HD (H.264) con una técnica de compresión avanzada de la videocámara Philips te permite crear archivos más pequeños que los de las cámaras digitales o de video y los celulares comunes, sin afectar la calidad del original, por lo que podrás compartirlos rápidamente. Estos archivos también se pueden utilizar con otros programas como iPhoto y Windows Movie Maker.
1.0
de 5
1
Resumen
pepconca
17/12/2013
España
Se debe resetear muy a menudo, porque se queda colgada y no funciona.
Cuando se le agota la bateria y la pongo a cargar, no se carga y tengo que hacerle reset varias veces, para que cargue. Al conectarla al ordenador para descargar mis videos se cuelga y tengo que resetearla varias veces para que funcione. ES UN ROLLO
Esta reseña se realizó para CAM150RD Videocámara de alta definición
Esta reseña se realizó para CAM150RD Videocámara de alta definición