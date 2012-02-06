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videocámara HD

CAM200WH/00

Simplemente desliza tus mejores momentos al televisor o Internet

La cámara ESee CAM200 de Philips te permite tomar fotos y grabar videos fácilmente y compartirlos con un nivel de sencillez completamente nuevo. Desliza tus capturas por la pantalla de 3" para compartirlas en el televisor o en Internet, al instante y de forma inalámbrica.

Ver todos los beneficios

a través del WiFi integrado

Simplemente desliza tus mejores momentos al televisor o Internet

Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD

Revive tus mejores momentos con los videos en Full HD

Captura y disfruta de tus videos en alta definición (Full HD 1080p). El número "1080" representa la resolución de imagen, es decir, la cantidad de líneas horizontales que hay en la pantalla, mientras que “p” significa escaneo progresivo y se refiere a la secuencia de aparición de las líneas en cada cuadro. La resolución 1080p te permite grabar videos con una calidad de imagen superior a la de los teléfonos móviles y las cámaras digitales comunes. Además, la cámara de video usa el formato de video H.264 de los reproductores y discos Blu-ray. Con este formato de última generación y una gran calidad puedes capturar y revivir tus mejores momentos en alta definición.

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Graba videos más claros y sin movimientos con la avanzada tecnología antivibraciones

Con esta avanzada tecnología puedes capturar excelentes videos para compartirlos con tus amigos y familiares. Los sensores giratorios con algoritmos avanzados ofrecen videos más estables y sin distorsiones porque miden la distancia que existe entre el suelo y el lente de la cámara para realizar las correcciones adecuadas cuando la cámara se mueve. Esta tecnología avanzada te ofrece imágenes nítidas siempre para que captures tus mejores momentos en videos de excelente calidad.

Wi-Fi integrado para compartir sin necesidad de cables o una PC

La cámara de video tiene Wi-Fi integrado, lo que te permite compartir tus fotos y videos al instante, sin cables ni computadoras. La cámara de video se conecta de forma inalámbrica a dispositivos Philips SimplyShare y televisores, reproductores de Blu-ray, reproductores multimedia en red, sistemas de cine en casa y marcos digitales para fotos compatibles con DLNA para permitirte disfrutar de tus momentos favoritos en una pantalla más grande. También puedes cargar fácilmente tus capturas en sitios web, gracias a las aplicaciones integradas para Facebook, Twitter, YouTube y Picasa. Philips ESee hace del uso compartido algo realmente sencillo.

Especificaciones técnicas

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