Descontinuado
Disfruta de música en vivo en tu automóvil
Con el sistema Philips CEM2100 puedes disfrutar de tu música sin interrupciones desde múltiples fuentes portátiles como CD, USB y MP3, en la comodidad de tu automóvil. Con el panel frontal desmontable antirrobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tienes que concentrarte en el ritmo.
CD
USB
Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.
Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.
Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC
3.5
de 5
2
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
solares100
16/09/2013
Argentina
Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones
Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto
Sí, recomiendo este producto
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edu09
20/08/2013
Argentina
me gusto
me parece que para usar las memorias podría ser mas simple
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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