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CarStudioSistema de audio para automóviles

CEM2100/00

3.5

| (2) Opiniones | 100% ha recomendado este producto

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

Con el sistema Philips CEM2100 puedes disfrutar de tu música sin interrupciones desde múltiples fuentes portátiles como CD, USB y MP3, en la comodidad de tu automóvil. Con el panel frontal desmontable antirrobo y la protección contra descargas eléctricas, sólo tienes que concentrarte en el ritmo.

Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Disfruta de música en vivo en tu automóvil

  • CD

  • USB

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Music Zone para personalizar las música en tu automóvil

Con la innovadora tecnología Music Zone de Philips, el conductor y los pasajeros pueden disfrutar de la música con un efecto espacial mucho más realista, tal como la concibió el artista. Este sistema te permite cambiar las zonas de reproducción y seleccionar la salida de audio óptima según la ubicación de los pasajeros. La función tiene tres ajustes predefinidos: izquierda, derecha y frente (todos) para que escuches la música como más te gusta y fácilmente, solo o acompañado.

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA

USB directo y ranuras de tarjetas SDHC para reproducir en formatos MP3 y WMA

Transfiere archivos de todo tipo y disfruta de toda la comodidad y diversión: accede a mucha más música digital con el USB directo incorporado y las ranuras para tarjetas SDHC

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia técnica para este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

2

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

5
2
1

16/09/2013

Argentina

Argentina

Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones

Producto muy equilibrado entre costos y prestaciones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

20/08/2013

Argentina

Argentina

me gusto

me parece que para usar las memorias podría ser mas simple

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CarStudio CEM2100 Sistema de audio para el auto

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