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  • La parte esencial del extractor de leche
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AventEstructura del sacaleches

CP9286

La parte esencial del extractor de leche
Este componente del cuerpo del extractor de leche se ajusta a todos los biberones Philips Avent y proporciona la máxima conveniencia y comodidad. La almohadilla masajeadora para el pecho se vende por separado.
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La parte esencial del extractor de leche

  • Extractores de leche

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